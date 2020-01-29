صوفيا 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر البرلمان البلغاري في العاصمة صوفيا اليوم، معالي رئيسة البرلمان تسفيتا كاريانتشيفا.وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال القضايا التي تهم البلدين، واستعراض أبرز المستجدات على الساحة الدولية، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الدبلوماسية البرلمانية والتأكيد على الروابط التي تجمع بين البلدين.حضر اللقاء معالي رئيسة اللجنة البرلمانية للسياسة الخارجية جيما غروردانوفا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا مسفر بن عبدالرحمن آل غاصب، والوفد المرافق لسموه.// انتهى //21:01ت م0315