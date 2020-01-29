الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل رئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل فهد بن فلاح بن حثلين عن تثبيت موعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لينطلق في الأول من ديسمبر من كل عام.وقال فهد بن حثلين في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" إن القرار يأتي ضمن الخطط المرسومة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - ولي العهد نائب مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل وهي امتداد لدعمه السخي للإبل ومحبيه.وكان رئيس نادي الإبل قد وعد مُلاك الإبل في وقت سابق بتثبيت موعد محدد للمهرجان.وعطفا على هذا القرار ستكون النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في 1 ديسمبر 2020م، أي قبل أقل من عام عن ختام النسخة الرابعة للمهرجان التي اختتمت الأحد الماضي بحضور ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إلى جانب حضور عدد كبير من أصحاب السمو والسعادة.وشهدت النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، نجاحاً لافتا بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها نادي الإبل، وأثبتت هذه النسخة بشكل عملي ما يمكن أن يلعبه قطاع الإبل في مسيرة الاقتصاد الوطني، عطفا على القيمة السوقية للفرديات التي حضرت في المهرجان حيث تجاوزت تسعة مليار زج بها 700 مشارك.// انتهى //21:03ت م0316