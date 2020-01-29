الرباط 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأكد المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني عبدالنبي منار، على أهمية التعاون والعمل الجماعي وترجمة الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، من أجل مواجهة التهديدات المتصلة بمجال الأمن الإلكتروني.وأوضح خلال الندوة الإقليمية التي أقيمت أمس بمدينة مراكش المغربية حول "الابتكار والأمن الإقليمي"، أن التكنولوجيات الجديدة تمثل أدوات أساسية في قطاعات الأنشطة كافة، وأن الطيران المدني لا يشكل استثناء مقارنة مع هذا الواقع، مشيرًا إلى أن العمل المنجز على مستوى المطارات من قبل الأطراف المعنية ومصالح الطيران أظهر أهمية الوعي بالمخاطر المتصلة بالأمن الإلكتروني، والاستثمار المتزايد في هذا المجال.وأضاف أن العمل المنجز من طرف المنظمة العربية للطيران المدني توج بصياغة إستراتيجية مفصلة في مجال الأمن الإلكتروني، قصد حماية المواطنين من التهديدات التي قد تمس الثقة في نظام النقل الجوي والمحافظة على أمن منظومات الطيران المدني، مجددًا التأكيد على انخراط المنظمة في مواصلة سياستها لفائدة نقل جوي آمن وتنافسي، وأن هذه الندوة الإقليمية ستمكن المشاركين من التواصل والنقاش حول قضايا مهمة على صلة بالمجال.وتناقش الندوة التي تستمر ثلاثة أيام "البيئة التشريعية والقانونية في مجال الطيران المدني"، و"إسهام التكنولوجيا والابتكار في محاربة تهديدات أمن الطيران المدني"، و"مفاتيح وتحديات الصناعة في مجال تحسين التكنولوجيات ضد الهجمات السيبرانية"، كما تبحث الندوة تأثير الابتكار على أمن الطيران المدني واستعراض آخر الحلول المبتكرة المتعلقة بأمن الطيران المدني، وكذا التهديدات القائمة وتدابير التخفيف، لاسيما في الممارسات الصناعية المرتبطة بالأمن على شبكة الإنترنت.شارك في الندوة، المنظمة من قبل المنظمة العربية للطيران المدني بشراكة مع المؤتمر الأوروبي للطيران المدني واللجنة الأفريقية للطيران المدني، وحوالي 30 خبيرًا دوليًا، وأكثر من 140 مشاركًا يمثلون أربعين بلدًا وسبع منظمات دولية و15 فاعلاً صناعيًا.// انتهى //21:05ت م0317