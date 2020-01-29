صوفيا 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واساستقبل فخامة الرئيس رمين راديف رئيس جمهورية بلغاريا في مقر رئاسة الجمهورية في العاصمة صوفيا اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لجمهورية بلغاريا.ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- إلى فخامته وتمنياتهما لجمهورية بلغاريا بالمزيد من التقدم والازدهار.وقد جرى خلال اللقاء بحث جوانب التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا مسفر بن عبدالرحمن آل غاصب والوفد المرافق لسموه.// انتهى //21:08ت م0318