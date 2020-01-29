جيزان 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واستنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة الإشراف التربوي بنين وبنات غداً لقاءً بعنوان "دور المشرف التربوي في تجويد نواتج التعلم" ، وذلك على مسرح كليتي الأعمال والهندسة بجامعة جازان.ويشكل اللقاء فرصة للنقاش المفتوح حول واقع التعليم بالمنطقة وتحسينه من خلال تبادل الخبرات ونقلها للجميع والاستماع للمقترحات التطويرية من ممارسي العمل الإشرافي داخل المدراس ومكاتب التعليم .ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الإدارة لتجويد نواتج التعلم والارتقاء بالعملية التعليمية داخل الصف بما ينعكس إيجابياً على مخرجات التعليم ، وسيشهد تقديم العديد من أوراق العمل عن خطة تجويد نواتج التعلم وبرنامج تحليل اختبار القيمة المضافة وتجويد نواتج التعلم من خلال توصيف مستويات الآداء الخمسة في بطاقة الزيارة الفنية ، بالإضافة لاستعراض نتائج الربع الثاني للعام الحالي.// انتهى //21:11ت م0320