القاهرة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسفاز فريق الجونة على مضيفه المصري البورسعيدى 2 - 1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد السويس في إطار منافسات الأسبوع الـ15 بالدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الجونة إلى 15 نقطة في المركز الـ 12 مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري متأخرًا بمركز واحد عن المصري الذى تجمد رصيده عند 16 نقطة.// انتهى //21:15ت م0321