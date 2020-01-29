رياضي / الجونة يفوز على المصري في الدوري الممتاز المصري لكرة القدم
الأربعاء 1441/6/4 هـ الموافق 2020/01/29 م واس
القاهرة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس
فاز فريق الجونة على مضيفه المصري البورسعيدى 2 - 1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد السويس في إطار منافسات الأسبوع الـ15 بالدوري الممتاز المصري لكرة القدم.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الجونة إلى 15 نقطة في المركز الـ 12 مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري متأخرًا بمركز واحد عن المصري الذى تجمد رصيده عند 16 نقطة.
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21:15ت م
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