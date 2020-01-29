الرباط 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واستمكنت السلطات الأمنية المغربية اليوم بضواحي مدينة طنجة، من إجهاض محاولة لتنظيم الهجرة غير المشروعة نحو السواحل الجنوبية لإسبانيا، لصالح ثمانية عشر مواطنًا مغربيًا.وأوضح بيان صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني المغربي أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية، أسفرت عن توقيف المنظم الرئيس لعمليات سابقة للهجرة غير الشرعية، والمبحوث عنه بموجب ثلاث مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بتنظيم هذا النوع من الهجرة.وأضاف البيان أن إحباط هذه العملية، جاء في سياق البحث الذي باشرته السلطات الأمنية في أعقاب توقيف شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بهذه الأفعال الإجرامية، اللذين ضبطت بحوزتهما معدات للملاحة البحرية تستخدم في عمليات الإتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير المشروعة.// انتهى //21:27ت م0322