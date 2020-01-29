القاهرة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسزار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، اليوم جناح المملكة المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، المقام حاليًا بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور الملحق الثقافي بالسفارة الدكتور خالد بن عبد الله النامي.وأكد السفير نقلي في تصريح له أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعدُ مهرجانًا ثقافيًا متكاملاً ينافس أكبر معارض الكتاب الدولية، مشيرًا إلى أن مشاركة المملكة هذا العام تعكس الحراك الثقافي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، اتساقاً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.وقال: " إن المشاركة تستهدف مد جسور التواصل مع الجمهور والنخب الثقافية، وإبراز ما تتمتع به المملكة من إرث وحراك ثقافي في شتى مجالات الحياة.وعبر السفير أسامة نقلي عن تقديره لمنسوبي الملحقية الثقافية للجهود التي بذلوها لإعداد جناح المملكة العربية السعودية في المعرض.كما قام سفير المملكة في مصر بزيارة لجناحي وزارة الدفاع والشرطة المصرية وبعض دور النشر السعودية المشاركة في المعرض.من جانبه أشار الملحق الثقافي الدكتور خالد النامي إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن مبادرات وزارة التعليم ووزارة الثقافة لتوثيق الروابط الثقافية والتعليمية مع المؤسسات التعليمية في جمهورية مصر العربية.// انتهى //21:35ت م0324