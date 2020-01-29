الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مباريات، حيث فاز فريق الجيل على الكوكب بهدف دون رد ، ليرتفع رصيد الجيل إلى 28 نقطة بالمركز الثالث عشر ، وتوقف رصيد الكوكب عند 27 نقطة بالمركز الـرابع عشر .وتعادل البكيرية مع مضيفه القادسية بهدف لكل منهما ليكون رصيد البكيرية 34 نقطة بالمركز الخامس ، ورصيد القادسية 41 نقطة بالمركز الثالث ، فيما تغلب الباطن على ضيفه المجزل بهدفين دون رد ، ليكون رصيد الباطن 42 نقطة بالمركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر العين ، وتوقف رصيد المجزل عند 16 نقطة بالمركز التاسع عشر .وتعادل فريق الطائي مع ضيفه النهضة بدون أهداف ليكون رصيد الطائي 31 نقطة بالمركز التاسع ورصيد النهضة 34 نقطة بالمركز السادس ، كما تعادل فريق التقدم مع الأنصار بهدف لكل منهما ليكون رصيد التقدم 21 نقطة بالمركز السابع عشر ، والأنصار 20 نقطة بالمركز الـثامن عشر .وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس الثلاثاء بإقامة 5 مباريات حيث فاز الخليج على الجبلين 1-2، وفاز الشعلة على النجوم 0-1، وتغلب نجران على الثقبة 3-4 , فيما تعادل حطين مع العين 2-2 ،وفاز أحد على مضيفه فريق جدة 1-0 .// انتهى //21:56ت م0338