جيزان 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان غدا، فعاليات مهرجان البن في نسخته السابعة بمحافظة الداير .وأعرب محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة عن سعادته برعاية سمو أمير المنطقة للمهرجان ودعمه لزراعة البن في المحافظة خاصة والقطاع الجبلي بشكل عام، منوهًا بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لكل ما يحتاجه المزارعين من دعم وعناية.وبين محافظ الداير أن اللجان العاملة أكملت جميع استعداداتها لانطلاق للنسخة السابعة من مهرجان البن، مشيراً إلى أن المهرجان سيقدم على مدى أسبوع، العديد من الفعاليات التي تبرز مكانة شجرة البن لدى أهالي المحافظة وغيرها من محافظات القطاع الجبلي, وما حبا الله به منطقة جازان من مقدرات زراعية وسياحية وفرص استثمارية مميزة.وأضاف أن المهرجان يعد فرصة لمحبي القهوة للتعرف على أجود أنواع البن و تناول القهوة ومتابعة عروض البيع والشراء، مشدداً على أن المهرجان في نسخته الجديدة سيكون بشكل مميز حيث يعد كرنفال ثقافي سياحي اقتصادي كبير، مرحبًا بالجميع في محافظة الداير.//انتهى//22:04ت م0339