الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسنظم نادي الفروسية السباق التجريبي الأول من نوعه في المملكة للمضمار العشبي الجديد على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض، في تحول تاريخي جديد لسباقات الخيل بالمملكة.وأقيم السباق التجريبي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة النادي، ومدير عام النادي عادل بن عبدالله المزروع، وبإشراف كاتب سباق مضمار سباق نيو ماركت مايك بروسر ، وبمشاركة أشهر الخيالة العالميين الذين قاموا بجولة كاملة في المضمار العشبي على جياد الإنتاج المحلي.وشارك في العرض التجريبي عدد من الخيل السعودية مثل "ماوري بوب" للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، و"غيانتش" للمالك ماجد بن مهل البقمي، و"زندار" لإسطبل الغريبان، والحصان "هوى بلادي" لفيصل بن سعد بن مشرف.وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية السعودي عن سعادته بنجاح التجربة الأولى لمضمار السباق العشبي التي تهيئ لانطلاق كأس السعودية في إطار استعدادات النادي لهذا الحدث العالمي.وقدم سموه الشكر للخيالة والملاك والمدربين المشاركين في السباق التجريبي، متطلعاً إلى تكلل الجهود المبذولة من الجميع بالتوفيق وأن تظهر بطولة كأس السعودية التي ستقام نهاية فبراير بالمستوى اللائق والمشرف .فيما عبر رئيس قسم الاستشارات في مجموعة STRI ريتشارد شتوتارد، عن سعادته بما وجده من حرص القائمين على نادي الفروسية وطموح عالي لتنظيم هذا الحدث العالي وتكامل جميع الخدمات للمشاركين واستيفاء جميع الاشتراطات وتهيئة المضمار بالتجهيزات الفنية اللازمة لإقامة السباقات الدولية.وسيكون أولى السباقات الرسمية على المضمار العشبي الجديد هو كأس نيوم الذي تبلغ قيمته 1 مليون دولار على مسافة 2100 متر، وهو شوط الافتتاح في بطولة كأس السعودية، تليه سبعة سباقات تمهيدية تبلغ جوائزها المالية 29.2 مليون دولار، وسُلّط الضوء عليها في الجولة الافتتاحية لكأس السعودية بقيمة 20 مليون دولار، فيما يقام سباق 1351 الذي تبلغ قيمته 1 مليون دولار لمسافة 1351 متراً .وقال المدير الإستراتيجي الدولي لنادي الفروسية السعودي توم ريان : "سيشهد يوم كأس السعودية مسابقات المضمار العشبي التي تقام للمرة الأولى في تاريخ السباقات في المملكة، وقد شاهدنا المضمار ينمو خلال الأشهر القليلة الماضية، ونحن نتطلع بكل حماس لرؤية ثلاثة سباقات تبلغ قيمتها الإجمالية 4.5 مليون دولار تقام على المضمار العشبي الجديد".من جهة أخرى، سيكون ميدان الملك عبدالعزيز على موعد مع انطلاق هذه البطولة العالمية يومي الجمعة والسبت 28 ــ 29 فبراير، بحضور رسمي كبير من أشهر الملاك والمدربين والمهتمين بسباقات الخيل على مستوى العالم، كما سيقدم نادي الفروسية باقة كبيرة ومنوعة من خدمات الضيافة والمطاعم، وكذلك الفعاليات الترفيهية والاجتماعية والفلكلورية التي تتيح للزوار والجمهور متابعة حدث استثنائي تاريخي وفريد من نوعه على ميدان الملك عبدالعزيز ، وقد وفّر النادي منصة إلكترونية لشراء التذاكر وفق تصنيفات ومستويات مختلفة تبدأ من 50 دولاراً، على الموقع www.thesaudicup.com .// انتهى //22:05ت م0340