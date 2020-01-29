سكاكا 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسبحث وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب عبدالصمد ، مع رئيس بلدية المحافظة المهندس سميحان الشمري، ومدير فرع وزارة النقل بالمحافظة المهندس راكان الشراري، ومدير المياه بالمحافظة عبدالعزيز السمحان، سير العمل في المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة القريات والمراكز التابعة.وأكد المحافظ خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بالمحافظة اليوم على أهمية متابعة وتنفيذ المشروعات التنموية وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة أوجه القصور.// انتهى //22:22ت م0343