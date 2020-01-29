القاهرة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في تصريح اليوم: إن الاتصال تناول مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء الإعلان عن الرؤية الأمريكية لحلها، حيث جرى التوافق حول تكثيف الجهود سعيًا لإحلال السلام والتوصل لتسوية القضية الفلسطينية بشكل يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها، وعلى نحو يدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.كما تُبوحث حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها سبل تعزيز التعاون بين الجانبين على الأصعدة كافة، وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وجرى التوافق في هذا الخصوص حول حتمية التعامل مع الجذور الرئيسة لظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب في حوض المتوسط، من خلال التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، ووضعها على مسار التنمية المستدامة.// انتهى //22:22ت م0344