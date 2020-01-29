لندن 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسصادق البرلمان الأوروبي اليوم بأغلبية كبيرة على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وصوت البرلمان خلال الجلسة التي عقدت في مدينة بروكسل اليوم لصالح المصادقة على الاتفاقية بموافقة 621 نائبًا مقابل معارضة 49 .وتعدّ هذه الخطوة آخر مراحل التشريع المتعلقة بمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي المقرر لها نهاية يوم الجمعة القادم، لتستمر بعد ذلك علاقة بريطانيا مع المجموعة بصورة انتقالية حتى نهاية العام الجاري.// انتهى //22:31ت م0345