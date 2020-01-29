نيويورك 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، بالمندوبة الدائمة المعينة حديثًا لجمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيقة لدى الأمم المتحدة السفيرة رباب فاطمة.وقدم معاليه في بداية اللقاء التهنئة للسفيرة رباب بتوليها هذا المنصب، متمنياً لها النجاح والتوفيق في مهمتها، ومؤكداً على ترحيب وفد المملكة الدائم في تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في وفد بنجلاديش فيما يخدم المصالح المشتركة.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالجهود والتعاون المشترك بين المملكة وبنجلاديش لمعالجة الأزمة الإنسانية التي تعانيها أقلية الروهينجا المسلمين في ميانمار.حضر اللقاء نائب المندوب الدائم في وفد بنجلاديش الوزير مفوض طارق إسلام، والوزير مفوض إقبال هارون، ومن وفد المملكة مدير مكتب معالي المندوب الدائم حكمت بن محمد السعيد، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة محمد بن عبدالرحمن القاضي.// انتهى //22:32ت م0346