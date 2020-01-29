القاهرة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأعلنت المستشار الفني لوكالة الفضاء المصرية الدكتورة غادة عامر، أنه جرى الاتفاق على استضافة مصر وكالة الفضاء الأفريقية، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا تجهيز المبنى الخاص بها.وقالت عامر خلال ندوة " أفريقيا نحو الفضاء ومواكبة التكنولوجيا " التي تقام ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 اليوم،: إن الوكالة بدأت تنفيذ قمر التنمية الأفريقي لرصد المناخ، ثم القمر الصناعي "طيبة 2" لتغطية بعض المناطق من القارة الأفريقية، فضلًا عن تنفيذ ورش عمل للاتفاق على صناعة قمر أفريقي.وأكدت اهتمام الدولة المصرية بمجال التكنولوجيا وعلم الفضاء، لافتة الانتباه إلى أن التعاون المصري مع أفريقيا في تلك المجالات نتيجة الخبرة المصرية الكبيرة.// انتهى //22:32ت م0347