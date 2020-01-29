نواكشوط 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك نشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في مالي، بالقرب من الحدود مع موريتانيا لدعم الجيش، في أعقاب الهجوم الأخير الذي قتل فيه 20 شخصًا من القوات الحكومية.وقال دوجاريك: " إن رئيس البعثة محمد صالح أناديف أكد من جديد التزام المنظمة الأممية بدعم السلام والاستقرار في مالي، مضيفًا أن أناديف أعرب عن إدانته الهجوم الذي وقع يوم الأحد الماضي ووصفه بالجبان.// انتهى //22:54ت م0351