الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واساختتم منتدى الخطوط الحديدية 2020، الذي تنظمه "سار" ، جلساته اليوم، حيث ناقش موضوعات الأمن والسلامة في الخطوط الحديدية، ومستقبل السكك الرقمية ومفهوم تكامل عناصر الأمن والسلامة، ودور الذكاء الاصطناعي وتقنية الـ"5G" في القطاع.وتحدث مدير الأمن والسلامة والصناعة في "معادن" طلال العنزي، عن الأمن والسلامة في وسائل النقل، مشيرا إلى تبني "معادن" مفهوم تحسين الأمن والسلامة الصناعية، وذلك لأساسيته في قوام بيئة العمل.وقال : "إننا نطمح إلى الوصول من ثقافة "البحث والإصلاح"، في الأمن والسلامة الصناعية إلى ثقافة "التوقع ومنع المخاطر قبل حدوثها".وأشار العنزي إلى تطبيق معادن" مبادرة "خطوات السلامة" التي تهدف إلى إزالة المخاطر من استبدال ثقافة "ردة الفعل" إلى تطبيق ثقافة "استباقية المخاطر" المصاحبة لأعمال الشركة كافة.بدوره، استعرض مدير صيانة الإشارات والتحكم في "سار" المهندس عبدالله اليوسف أبرز التحديات التي تواجه قطاع السكك الحديدية في المملكة.وأوضح المهندس اليوسف، أن عدم النضج وقلة الثقافة في التعامل مع القطارات، من أهم تلك التحديات، مؤكدا أهمية العمل على رفع الوعي بالسلامة سواء للموظفين والعاملين في القطاع، أو عامة الناس. كما أكد على ضرورة امتلاك الحلول الهندسية والتقنية، لكن في الوقت نفسه يجب التعامل بذكاء مع تلك التقنية، وتوظيفها في الإطار الصحيح.وأشار اليوسف إلى إطلاق "سار" العديد من الحملات التوعوية المتعلقة بالسلامة، في جميع القرى والمدن والمناطق القريبة من السكك الحديدية، إضافة إلى الانخراط بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي، وإرسال الرسائل النصية التوعوية إلى هواتف المواطنين والمقيمين.ولفت المهندس اليوسف النظر إلى إقامة العديد من الورش والمحاضرات للموظفين والعاملين داخل "سار" للتوعية بأهمية الأمن والسلامة في القطاع.وأبدى مدير صيانة الإشارات والتحكم في "سار"، استعداد الشركة لاستقبال أي فكرة فنية من الحاضرين في المنتدى، تدعم أمن الخطوط الحديدية وسلامتها.من جهته، أكد كايتي لور من مجموعة "تاليس" الفرنسية، ضرورة استثمار طاقات الشاب الإبداعية، في نقل التقنية والاستفادة منها بشكل كبير.//انتهى//23:00ت م0352