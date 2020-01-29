الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأقيم اليوم سباق وزارة الحرس الوطني الأول للدراجات الهوائية بجميع الفئات العمرية ، بتنظيم من إدارة الشؤون الرياضية بالحرس بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية وذلك بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان في الرياض ، وبمشاركة متسابقين من دول مجلس التعاون الخليجي .وفي ختام المنافسات توج اللواء الركن صالح الحربي رئيس هيئة العمليات ورئيس الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية سلمان السيد المتسابقين الفائزين بكأس ‫وزارة الحرس الوطني لسباق الدرجات الأول فئة (كبار - ناشئين - براعم - أطفال 500م و200م) .وجاءت نتائج الكبار حيث حقق المركز الأول يحيى الدين ذياب ، وثانيا صلاح الدين امرواني ، وثالثا أحمد خليل ، وحقق المركز الأول في فئة الناشئين الدراج عزام العبد المنعم ، والثاني اسامة العبد المنعم ، والثالث عبدالله ناصر المنصور ، أما فئة البراعم فحقق المركز الأول أدم الشبل ، والثاني عبدالله الحماد ، والثالث سالم الصنع الله .وعن نتائج سباق الأطفال 500 متر ، فاز فواز الرويس بالمركز الأول ، وثانيا عبدالهادي حمود ، وثالثا عبدالرحمن ناصر .// انتهى //23:09ت م0355