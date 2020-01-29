دخنة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسنظمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز دخنة اليوم، محاضرة بعنوان (نعمة الأمن والاستقرار) بجامع المحمدية بدخنة .وتناولت المحاضرة أهمية استشعار نعمة الأمن والأمان والمحافظة عليها، وتأكيد أهمية تربية النشء على قيمة الأمن والمحافظة عليه بحفظ عقولهم وأفكارهم مما هو دخيل عليهم من بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من الفرق المنحرفة والأحزاب المضللة، والتشديد على دور الإمام والخطيب والداعية والمعلم في التوعية بهذه الأخطار والفتن .// انتهى //23:50ت م0361