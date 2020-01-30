القاهرة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسحول فريق بيراميدز تأخره بهدف أمام مضيفه إف سي مصر، إلى فوز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الـ 15 من عمر الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز إلى 26 نقطة يحتل بها المركز الثالث بجدول الدوري، بينما توقف رصيد إف سي مصر عند 11 نقطة فقط في المركز الثامن عشر والأخير.// انتهى //00:16ت م0363