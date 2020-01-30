سكاكا 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأكد مشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن المركز يُرسخ ثقافة الحوار وينشرها في المجتمع بجميع فئاته بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية وذلك عن طريق توفير البيئة الملائمة لإشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع ومناقشة القضايا الوطنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتربوية وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام والمشاركة في الحوار الوطني.جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقامه المركز اليوم بالتعاون مع مجلس شباب الجوف على مسرح مجلس شباب الجوف بمدينة سكاكا، بحضور أمين مجلس الشباب مهند بن بدر الهادي وعدد من الإعلاميين والإعلاميات والشباب، للتعريف بديوانية حوار التي أطلقها مع المجلس.واستعرض مشرف المركز خلال اللقاء أهداف ديوانية حوار والتي من أهمها دعم فئة الشباب وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، ونشر ثقافة الحوار والتطوع بين أوساط الشباب، ورفع مستوى الوعي لديهم حول ثقافة المسؤولية والمشاركة.كما استعرض أمين مجلس الشباب مهند الهادي نشاط المجلس والبرامج التي ينفذها شراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، من أهمها هذه الديوانية والمقهى الحواري وعدد من الدورات ذات الفائدة للشباب والفتيات، معرباً عن شكره لثقة المركز بهذه الشراكة التي ستعمل على دعم نشر ثقافة الحوار بين أوساط الشباب.بعد ذلك بدأت الجلسة الحوارية مع الحضور، حيث أكد الحموان خلال الجلسة أن المركز يعمل خلال الفترة الحالية لتنفيذ برامج تواكب التطور الذي نشهده من حولنا من خلال تجربة الحوار الوطني الطويلة التي أسهمت في تكوين نظرة وطنية حضارية مكنتها من إدراك الحاضر والمستقبل لتؤدي هذه النظرة الوطنية دورها الوطني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.وبيًن أن إنشاء وتنظيم ديوانيات دائمة للشباب في كل مناطق المملكة تأتي لتفعيل دورهم للمشاركة في القضايا الحوارية، وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية وتعزيزها، بالإضافة إلى نشر ثقافة الحوار والتطوع، حيث يجري تحديد موضوع الديوانية من كل شهر بالتنسيق بين المركز ومجلس شباب المنطقة .وأوضح أن الموضوعات التي ستناقشها ديوانية حوار" تحديات الشباب ، الشباب والفراغ ، الشباب والابتعاث ، الشباب والثقافة ، رؤية المملكة2030 * الشباب والتطوع ، الشباب والإعلام ، الشباب والتلاحم الوطني ، الشباب والرياضة ، الشباب والزواج، الشباب وحوار الأديان ، الشباب والفنون ، الشباب والتعليم "، معربا عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لموافقته على إقامة هذه اللقاءات، التي تؤكد دعم سموه لقضايا وبرامج الشباب وأنشطة المركز، منوهاً بجهود مجلس الشباب واستضافتهم لهذا اللقاء والبرامج الأخرى التي ينفذها المركز وتُعنى بشريحة الشباب .// انتهى //00:33ت م0367