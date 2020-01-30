نيويورك 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على تباين.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا 12.24 نقطة، أو 0.04 بالمئة، إلى 28735.09 نقطة، كما أغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 5.48 نقطة، أو 0.06 بالمئة، إلى 9275.16 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقًا 2.84 نقطة، أو 0.09 بالمئة، ليغلق عند 3273.40 نقطة.// انتهى //00:46ت م0368