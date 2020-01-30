بريدة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, ختام مهرجان القصيم للصقور بمحافظة الأسياح, والمقام بمشاركة 102 صقاريّن من جميع أنحاء المنطقة, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومستشار سمو أمير القصيم إبراهيم الماجد, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع, ومحافظ الأسياح محمد العريفي, ورئيس بلدية الأسياح الدكتور يوسف العمار, وأهالي المحافظة ومسؤوليها والمتسابقين.وعزف السلام الملكي فور وصول سموه، بعد ذلك انطلقت فقرات الحفل بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم, تلاها كلمة الرئيس التنفيذي للمهرجان ناصر بن فدغوش العجمي, قدم خلالها الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته ودعمه وتشجيعه, مؤكداً أن سموه الداعم الرئيس لتحقيق هذه النجاحات للمهرجان، التي كانت سابقاً حلماً يحلم به هواة الصقور بالمنطقة, لافتاً الانتباه إلى أن مثل هذه الرعاية هي لتعزيز المشاركة لهواة الصيد بالصقور عبر رياضة الآباء والأجداد والعمل على مواصلة تطويرها والارتقاء بها نحو آفاق أوسع, مبيناً أن مهرجان القصيم للصقور يعد من أهم الكرنفالات الرياضية التي تبرز ما تمتلكه المنطقة من تنوع.عقب ذلك انطلق السباق وعرض الصقور أمام سموه والحضور , بمشاركة 8 متسابقين من مدينة بريدة وجميع محافظات المنطقة, بمجموع 102 متسابقيّن, شاركوا على مدى أربعة أيام بعد تأهلهم للمشاركة في المهرجان حيث وصل العدد الإجمالي لهواة الصقور المشاركين بالمنطقة إلى 750 صقاراً, حيث توج سموه محافظة المذنب بالمركز الأول في المسابقة الخاصة بالمهرجان لفئتي الحر والشاهين.وأكد سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل في كلمته بهذه المناسبة, أن مهرجان القصيم للصقور بعد أن كان حلماً أصبح حقيقة على أرض الواقع, قائلاً سموه : إن وجود 750 صقاراً من أبناء المنطقة تأهل منهم 102 صقار يعكس وجود تعطش كبير لوجود وتنفيذ ومواصلة إقامة مثل هذه المسابقات الرياضية, إذ أن رياضة الصقور هي تاريخ وتراث آباءنا وأجدادنا ونحن نعشقها من قلوبنا ويترجمها أبناء واخوان لنا أصبحوا يتنافسون في مثل هذه المسابقات الرياضية, مقدماً شكره للرئيس التنفيذي للمهرجان على ما قدمه من جهود لتنفيذ المهرجان, مثمناً لمحافظ الأسياح ولرئيس بلدية المحافظة والقطاعات المشاركة جهودهم في تنفيذ المهرجان ونجاحه, مباركاً لصقاري محافظة المذنب فوزهم, مشيراً على أن العمل قائم على قدم وساق لحين رؤية سوق مخصص للصقور في الأسياح ليكون وجهة سياحية ورياضية لهواة الصقور, مثنياً على دور الداعمين على رأسهم سمو الأمير سلطان بن تركي بن محمد بن سعود الكبير, ورجل الاعمال فدغوش بن هزاع العجمي وجميع الداعمين, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم الفائزين بالمراكز المتقدمة من الصقارين بمهرجان القصيم للصقور لفئتي الشاهين والحر, والداعمين وفريق العمل وشركاء النجاح.// انتهى //01:23ت م0371