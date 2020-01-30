القاهرة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان في إطار التواصل والتنسيق المشترك بين كل من مصر وفرنسا.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له، أن الاتصال تركز على التشاور حول الخطة الأمريكية للسلام والعمل المشترك بين البلدين على دفع جهود السلام والتنسيق الوثيق خلال الفترة القادمة اتصالاً بالرؤية المشتركة للبلدين في تحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار بالمنطقة.وقال حافظ إنه تم كذلك بحث آخر التطورات بخصوص ليبيا ومخرجات مسار برلين واستمرار العمل المشترك للتعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية، حيث أكدا رفضهما للتدخلات الخارجية في ليبيا.// انتهى //01:33ت م0372