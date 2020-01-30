ياوندي 04 جمادى الاخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسلقي خمس صيادين مصرعهم في جزيرة بلارام شمال الكاميرون بهجوم مسلح نسب لجماعة بوكو حرام.وأفادت مصادر أمنية أن بعض المهاجمين الذين يتضح أنهم قادمون في زوارق من نيجيريا المحاذية قاموا بمطاردة السكان، بينما قام القسم الآخر بالهجوم على وحدة الجيش القريبة من القرية وتم تدميرها.واستأنفت بوكوحرام أنشطتها في أقصى الشمال الكاميروني بعد حالة الاحتضار التي كانت تعيشها قبل أشهر ، حيث ينسب إليها العديد من العمليات راح ضحيتها نحو 100 شخص منذ شهر ديسمبر الماضي.ويعود آخر هجوم لبوكو حرام على جزيرة بلارام إلى شهر مارس 2019 وخلّف عشر ضحايا بطريقة مشابهة.// انتهى //02:05ت م0373