تونس 04 جمادى الاخرة1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو التي تزور تونس حاليا.وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تضافر الجهود لإنجاح الدورة الثامنة عشرة للقمة العالمية للفرنكوفونية التي تستضيفها تونس نهاية العام الجاري 2020، إلى جانب استعراض نتائج عمل المؤتمر الوزاري الأخير للفرنكوفونية، والأولويات الجديدة المطروحة.وأفادت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية أن القمة التي ستستضيفها تونس ستكون قمة تجديد الفرنكوفونية وإعادة هيكلتها، ومناسبة لإيجاد نوعية جديدة من العلاقات متعددة الأطراف، ووضع توجّه جديد للمنظمة الدولية للفرنكوفونية يأخذ بعين الاعتبار توجهات الشباب وانتظاراتهم باعتبارهم عماد المستقبل.// انتهى //03:30ت م0377