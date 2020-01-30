نواكشوط 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسالتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، مبعوثًا خاصًا، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وأفاد المبعوث الفلسطيني في تصريح إثر اللقاء أنه سلم الرئيس الغزواني رسالة خاصة من الرئيس الفلسطيني محمود عابس، تتعلق بالعلاقات بين البلدين والمجالات المتعلقةبالأوضاع السياسية الراهنة التي تشهدها فلسطين، والقضية الفلسطينية.وأكد الرئيس الموريتاني على الموقف الثابت لموريتانيا والداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وأن موريتانيا حكومة وشعبا لن تدخر جهدًا من أجل الوقوف مع الشعب الفلسطيني، ودعم قضيته العادلة في كل المحافل الدولية.// انتهى //03:59ت م0378