نيويورك 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأثنى المراقب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور على موقف الأمين العام للأمم المتحدة الذي وصفه بوقفة شجاعة وصريحة ومبدئية في تأكيده أن الحل الذي تدافع عنه الأمم المتحدة هو إنهاء الاحتلال، وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعلى قاعدة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.وأفاد منصور في إحاطة للصحفيين في المقر الدائم للأمم المتحدة أن رئيس فلسطين محمود عباس سيزور مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوعين القادمين ليضع أمام المجتمع الدولي الموقف الفلسطيني من الخطة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.وقال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة: إن الرئيس عباس يسعى إلى أن يقدم، خلال زيارته لعرض الموقف الفلسطيني في الأمم المتحدة، مشروع قرار تأمل بلاده في أن يتم التصويت عليه بشكل إيجابي وواسع من قبل أعضاء لمجلس الأمن الدولي.وأبان أن حكومة بلاده تسعى إلى التوافق بين كل مكونات المجتمع الفلسطيني للعمل بشكل مشترك في خطة واحدة داخل البلاد وفي المحافل الدولية لعرض موقف فلسطيني موحد.واستعرض رياض منصور الجهود الإقليمية والدولية التي تقوم بها بلاده لنقل موقفها من الخطة الأمريكية، خاصا بالذكر الدعوة لاجتماع مجلس الوزراء العرب، تحضره بلاده في العاصمة المصرية القاهرة يوم السبت القادم، يليه اجتماعات وزارية لمنظمة التعاون الإسلامي ولمجموعة دول عدم الانحياز، كما سيحضر الرئيس عباس القمة الأفريقية في مطلع فبراير القادم.// انتهى //04:02ت م0379