الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يقدر جهود الزياني لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشتركالقيادة تعزي الرئيس البرازيلي في ضحايا الفيضاناتأمير الرياض: يجب الوقوف مع الشباب ودعمهم في كل محفلأمير الرياض يستقبل سفير أفغانستانأمير حائل يدشن ملتقى «الوقاية من الجريمة بين النظرية والتطبيق»سعود بن خالد يدشن ندوة أثر المسجد النبوي في نشر السنة بالجامعة الإسلاميةحسام بن سعود ينوه بجهود رجال مكافحة المخدرات ويستقبل القنصل المصريسعود بن نايف: المجال متاح لزيادة رحلات وخدمات مطار الملك فهدأمير القصيم يدشن مشروعات تنموية بـ 554 مليون ريال في البكيريةفيصل بن سلمان يثمن جهود مكافحة الفساداستعراض الاستراتيجية الوطنية للبيئة وخارطة المرحلة الانتقاليةوزير التعليم: إتقان لغة عالمية أصبح ضرورة من ضرورات الحياةاعتماد 40 مركزاً صحياً في «سباهي» خلال 2020مطالبات شوريّة بخطة عشرية للاقتصاد المعرفي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقميالمملكة.. سند فلسطين والعالم العربي والإسلاميواشنطن تمدد الإعفاء من العقوبات على النووي الإيرانينيران الجيش الوطني تردي قيادياً وعشرات الحوثيين في تعز والجوفتطورات الأوضاع اليمنية تجمع هادي بماكينزيخطة مالية لاستعادة الثقة في لبنانصواريخ «النظام» تُمطر إدلبمصرع 50 شخصاً في إفريقيا الوسطى// يتبع //06:02ت م0003