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الخميس 1441/6/5 هـ الموافق 2020/01/30 م واس
الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يقدر جهود الزياني لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك
القيادة تعزي الرئيس البرازيلي في ضحايا الفيضانات
أمير الرياض: يجب الوقوف مع الشباب ودعمهم في كل محفل
أمير الرياض يستقبل سفير أفغانستان
أمير حائل يدشن ملتقى «الوقاية من الجريمة بين النظرية والتطبيق»
سعود بن خالد يدشن ندوة أثر المسجد النبوي في نشر السنة بالجامعة الإسلامية
حسام بن سعود ينوه بجهود رجال مكافحة المخدرات ويستقبل القنصل المصري
سعود بن نايف: المجال متاح لزيادة رحلات وخدمات مطار الملك فهد
أمير القصيم يدشن مشروعات تنموية بـ 554 مليون ريال في البكيرية
فيصل بن سلمان يثمن جهود مكافحة الفساد
استعراض الاستراتيجية الوطنية للبيئة وخارطة المرحلة الانتقالية
وزير التعليم: إتقان لغة عالمية أصبح ضرورة من ضرورات الحياة
اعتماد 40 مركزاً صحياً في «سباهي» خلال 2020
مطالبات شوريّة بخطة عشرية للاقتصاد المعرفي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
المملكة.. سند فلسطين والعالم العربي والإسلامي
واشنطن تمدد الإعفاء من العقوبات على النووي الإيراني
نيران الجيش الوطني تردي قيادياً وعشرات الحوثيين في تعز والجوف
تطورات الأوضاع اليمنية تجمع هادي بماكينزي
خطة مالية لاستعادة الثقة في لبنان
صواريخ «النظام» تُمطر إدلب
مصرع 50 شخصاً في إفريقيا الوسطى
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