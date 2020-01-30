إسلام آباد 5 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تجديد باكستان دعوتها لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة على أساس المعايير المتفق عليها دوليًا، على حدود ما قبل عام 1967م وأن تكون القدس عاصمتها.واهتمت برفض باكستان تصريحات رئيس الوزراء الهندي نيرندرا مودي الذي قال إن لدى الهند الإمكانات العسكرية لإلحاق الهزيمة بباكستان في غضون أيام على الأكثر، حيث عدتها الخارجية الباكستانية تصريحات غير مسؤلة ولا تخدم السلام والاستقرار بالمنطقة.ونشرت صحف الخميس إعلان باكستان عن إصابة أربعة من طلابها المبتعثين في الصين بفيروس كورونا الجديد، وعدم ظهور أي إصابة بهذا المرض حتى الآن داخل أراضيها.وأشارت إلى إغلاق باكستان حدودها مع أفغانستان لأسباب أمنية، وذلك بعد وقت قصير من تعرضها لقصف بقذائف الهاون من الجانب الأفغاني.وأخبرت صحف باكستان عن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين ودعوة منظمة الصحة العالمية لعقد اجتماع طارئ للتباحث بشأن هذا الفيروس القاتل.وتناقلت أنباء مقتل نحو 29 من أفراد الأمن الأفغاني في هجمات لحركة طالبان.// انتهى //08:28ت م0011