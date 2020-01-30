المدينة المنورة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, من رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات ينبع الحناكية والعلا والعيص المهد وخيبر ووادي الفرع، تبدأ من الساعة ٨ صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم .// انتهى //08:37ت م0013