عام / "الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1441/6/5 هـ الموافق 2020/01/30 م واس
المدينة المنورة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, من رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات ينبع الحناكية والعلا والعيص المهد وخيبر ووادي الفرع، تبدأ من الساعة ٨ صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم .
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