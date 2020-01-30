طرابلس 5 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على استضافة الكونغو القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا؛ لإسماع صوت القارة في حل الأزمة وبحث سبل التسوية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين.وأشارت إلى تصريحات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة بأن الطريق إلى الحوار السياسي الذي سيعقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في جنيف محفوف بالمخاطر، منوهًا بأنه لا يعول كثيرًا على هذا الحوار ومخرجاته.وعرجت صحف الخميس إلى اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب أردوغان بعدم الوفاء بالوعود التي قطعها في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، بعد وصول سفن حربية تركية ومقاتلين سوريين إلى ليبيا، معبرًا عن بواعث القلق فيما يتعلق بسلوك تركيا في الوقت الحالي.// انتهى //08:40ت م0014