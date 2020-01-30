جدة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة ورابغ وخليص.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثانية مساءً.// انتهى //08:47ت م0015