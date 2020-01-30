الطائف 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول, حيث يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة ومنها الطائف، ميسان، أضم، العرضيات اليوم الخميس بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة .وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن التوقعات تشير هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تجري على إثرها السيول.ودعا القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة, وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض أجزاء منطقة مكة والتي قد تمر بمجاري السيول, وكذلك الحذر من السيول المنقولة التي قد تصل إلى مناطق لا يوجد بها أمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنيةً السلامة للجميع.// انتهى //09:35ت م0016