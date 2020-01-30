حائل 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسنظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس, حفل سباقه الرابع عشر لهذا العام, بحضور عدد من الملاك والمهتمين برياضة الفروسية وذلك على ميدان الفروسية بالمنطقة .وتكون الحفل من أربعة أشواط إذ توج الجواد" الصديد " بشوط الكأس الرئيسي لمالكها محمد فهد الأسلمي وتسلم الكاس في نهاية الحفل المالك بشير البلوي .في حين جاء سباق الشوط الأول الجواد " كباس" بالمركز الأول, بينما جاء الجواد "فاتل" للمالك مؤيد الضعيفي أولًا في سباق الشوط الثاني, فيما حصل الجواد " أوبك " على المركز الأول في سباق الشوط الثالث للمالك إسطبل جياد الكحيلا .// انتهى //09:42ت م0017