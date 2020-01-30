رياضي / فروسية حائل تقيم حفل سباقها الرابع عشر
الخميس 1441/6/5 هـ الموافق 2020/01/30 م واس
حائل 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس
نظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس, حفل سباقه الرابع عشر لهذا العام, بحضور عدد من الملاك والمهتمين برياضة الفروسية وذلك على ميدان الفروسية بالمنطقة .
وتكون الحفل من أربعة أشواط إذ توج الجواد" الصديد " بشوط الكأس الرئيسي لمالكها محمد فهد الأسلمي وتسلم الكاس في نهاية الحفل المالك بشير البلوي .
في حين جاء سباق الشوط الأول الجواد " كباس" بالمركز الأول, بينما جاء الجواد "فاتل" للمالك مؤيد الضعيفي أولًا في سباق الشوط الثاني, فيما حصل الجواد " أوبك " على المركز الأول في سباق الشوط الثالث للمالك إسطبل جياد الكحيلا .
// انتهى //
09:42ت م
0017