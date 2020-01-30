نجران 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، أمس ملتقى قادة وقائدات المدارس بحضور مدير التعليم بالمحافظة فهد بن صالح عقالا، وذلك على مسرح الإدارة.واستعرض الملتقى التركيز على نواتج التعلم ومخرجات التعليم التي تحقق النتائج العليا في الاختبارات المركزية والدولية، وتعزيز العملية التعليمية والتربوية والتعرف على واقع ممارسة التعلم النشط بمدارس التعليم العام بالمحافظة وتفعيله، إلى جانب طريقة تحديث بيانات المعلمين وطريقة التقديم على حركة النقل الداخلي والخارجي.ويهدف المُلتقى إلى تزويد المعلمين بالمهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع المتغيرات، ورفع الكفاءة وتحسين الأداء والاطلاع على التجارب الناجحة.// انتهى //10:27ت م0028