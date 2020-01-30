بيروت 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتحذير الرئيس اللبناني ميشال عون اللبنانيين من الإجراءات القاسية والموجعة التي ستتخذها الحكومة الجديدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد .وأشارت إلى وقوع مواجهات متفرقة في الضفة الغربية بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى إصابة 41 شخص بجروح مختلفة ، في حين قمعت الشرطة الاسرائيلية تظاهرة في القدس الشرقية شارك فيها عشرات الفلسطينيين محاولين الوصول إلى باب العامود .وأخبرت عن تحذير الرئيس العراقي برهم صالح أمس الكتل السياسية من أنه سيسمي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء اذا لم تقدم الكتل السياسية مرشحها في موعد أقصاه الأول من فبراير القادم.ولفتت الانتباه إلى اعتبار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكووك في تصريح له أمس أن المعارك الضارية حول مدينة إدلب السورية يجب أن تتوقف محذراً من كارثة إنسانية أكثر خطورة في المنطقة.وتحدثت عن إتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح له أمس تركيا بالإخلال بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين لتسوية الأزمة الليبية مشيراً إلى أنها تواصل إرسال سفن تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.// انتهى //10:54ت م0030