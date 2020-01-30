الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسشارك مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في حفل افتتاح النادي النسائي للصم في الرياض، الذي يقدم برامجا رياضية وثقافية واجتماعية وترفيهية .وأكدت مسؤولة برنامج الصم ولغة الإشارة بالمركز، المديرة الإقليمية للمنطقة العربية في الاتحاد العالمي للصم هند الشويعر، أن مشاركة المركز تأتي من منطلق تفعيل شراكاته الإستراتيجية مع الجمعيات الخيرية والمسؤولية الاجتماعية التي يبرزها شعار المركز "علم ينفع الناس" والجهود التي يقدمها وتفاعله مع مختلف الجهات ذات العلاقة.من جانبها شددت مشرفة القسم النسائي بنادي الصم انتصار الهدلق على الدور الفاعل لمثل هذه النوادي التي تهتم بالنساء والفتيات الصم عبر ما تقدمه من أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية، مشيرة إلى أهمية التعاون بين مجتمع الصم والجهات التي تعنى بهذه الفئة .ونوهت بجهود مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في خدمة المجتمع ومنها إشراك ودمج الصم في جميع برامجه ودوراته التدريبية.ويتيح النادي الفرصة للفتيات الصم للمشاركة مع الفرق النسائية للصم في مختلف المنافسات على المستويات المحلية والعربية والدولية، ومن أهمها المشاركة في فعاليات أولمبياد الصم العالمي.// انتهى //11:03ت م0032