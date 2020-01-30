رام الله 5 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم وردود الفعل الدولية الرافضة لإعلان الرئيس الأمريكي الرئيس ترمب ما سمي بـ"صفقة القرن" .وأشارت إلى أقوال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "الموقف الفلسطيني الموحد خلف سياسة الرئيس محمود عباس الرافض لصفقة القرن، هو بمثابة رسالة لإسرائيل وأمريكا بأن شعبنا الفلسطيني موحد خلف قيادته لإسقاط هذه الصفقة التي لن تمر، وستفشل كما فشلت كل المؤامرات السابقة ".وسلطت صحف الخميس الضوء على إغلاق سلطات الاحتلال جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك، وبوابات القدس القديمة، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج.وتحدثت عن تأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وجوب اتخاذ دول الاتحاد الأوروبي إجراءات عملية ضد سلطة الاحتلال، اسرائيل، فيما يتعلق بنيتها ضم الأغوار.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنه من غير المقبول الاختباء وراء مواقف وبيانات وصيغ فضفاضة مبهمة كبوابة للهروب من استحقاق مواجهة المؤامرة الأمريكية- الإسرائيلية والمعروفة بـ"صفقة القرن"، التي كشفت تفاصيلها أمس.ونشرت خبر موافقة البرلمان الأوروبي على اتفاق بريكست، مما يفتح الباب أمام مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى، خلال الأسبوع الجاري، وكان ذلك بمثابة إزالة لآخر العراقيل أمام إتمام الاتفاق.// انتهى //11:05ت م0033