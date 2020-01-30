حائل 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسنظمت الادارة العامة للتعليم ممثلة بإدارة النشاط بمنطقة حائل أمس واليوم، زيارة لأكثر من 700 طالب من طلاب مدارس المرحلة الابتدائية بالمنطقة يرافقهم المشرفين التربويين إلى موسم حائل.وأوضح مدير المركز الإعلامي بموسم حائل صالح العنزي أنه تم ترتيب برنامج زيارات لعدد من مدارس المرحلة الابتدائية بالمنطقة على مدى يومين للاستمتاع بممارسة مختلف الألعاب بمنطقة المغامرات في منتزه مشار.// انتهى //11:09ت م0036