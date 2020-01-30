الطائف 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واستوج مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني، الطلبة الفائزين في منافسات الأولمبياد الثقافي الثالث من بين 456 طالباً وطالبة من 14 كلية بمختلف مستوياتهم الدراسة وتنافسوا في 17 مجالاً ثقافياً وأدبياً وفنياً .واشتملت فعاليات الأولمبياد الثقافي، التي نظمته جامعة الطائف ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، على معرض مصاحب تضمن مشاركات الكلية في المجالات الفنية، مثل التصوير التشكيلي، والرسم التشكيلي، والتصوير الضوئي، والخزف، والخط العربي.كما تضمن مسابقات طلابية ثقافية إثرائية، من أبرزها المناظرات، إذ تناظر الطلبة في مجالات العلم والفن والأدب،فيما تولى تحكيم المشاركات والمنافسات مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من المتخصصين .و أكد عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر بن معيض البقمي، أن الفعالية أسهمت في تحفيز الطلاب على المشاركة وإبراز قدراتهم وإمكاناتهم ،فيما نوهت أستاذ المناهج وطرق تدريس التربية الاسلامية المساعد عضو لجنة تحكيم مسابقة الإلقاء الدكتورة رقية فلاته، بجهود القائمين على المنافسات لما لها من دور في بث الحماس بين طلابها على دعم هذه الملتقيات وبث الحماس في طلابها وما أبدوه من مخزون معرفي ،فضلاً دور أعضاء هيئة التدريس الذي اثروا الملتقى بخبراتهم .// انتهى //11:12ت م0038