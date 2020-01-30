رفحاء 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسأقام نادي الحي الترفيهي بمدينة روضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية، دورة بعنوان "كن صديقي ضد التنمر"، موجهة لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بحضور 143 طالبا، وذلك بمقر النادي في مدرسة روضة هباس الابتدائية.وتناول البرنامج مناقشة ظاهرة التنمر المتنامية بين صفوف الطلاب خاصة والمجتمع بشكل عام، والتطرق لمخاطرها على الفرد وتبيان ما جاء في سيرة السلف الصالح وضرورة تكاتف الجميع للحد من المظاهر السلبية للتنمر، وتوعية الطلاب بالتنمر والحد من انتشاره.وأكد قائد نادي الحي بروضة هباس محمد بن مانع الشمري أهمية التوعية، ومحاربة ظاهرة التنمر الدخيلة على مجتمعنا المتسامح الذي تسوده المحبة والرحمة والعفو والتعاون بين جميع أطيافه.// انتهى //11:17ت م0039