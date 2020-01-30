الجزائر 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان رئاسة الجمهورية أمس أن مسودة الدستور الجديد للبلاد سوف تطرح للنقاش العام من أجل إثرائها باقتراحات ومواد جديدة قبل تنظيم الاستفتاء الشعبي حولها.وأشارت إلى تأكيد وزارة الخارجية الجزائرية دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في إقامة دولة مستقلة وعاصمة القدس الشرقية على أساس المبادرة العربية للسلام المتفق عليها من طرف الدول العربية في 2002.وأخبرت عن مشاركة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في الاجتماع الثامن للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا في كونغو برازفيل.وسلطت صحف الخميس الضوء على مواقف الدول العربية الرافض لمشروع الولايات المتحدة للسلام في الشرق الاوسط المعروف بـ"صفقة القرن"، مبرزة تأكيد جامعة دول العربية بأنه إهدار كبير لحقوق الشعبي الفلسطيني.// انتهى //12:11ت م0056