عرعر 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسنفذت فرق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، عددًا من الجولات على المحلات التجارية بالمنطقة، وشملت عددا من المواقع المختلفة.ودعا مساعد مدير الفرع بالمنطقة خالد الحماد، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز لنظام العمل عن طريق تطبيق معا للرصد أو عن طريق الاتصال على خدمة العملاء لرقم الموحد (19911)، مؤكداً على التعامل الفوري مع أي بلاغ بهدف تحسين وتطوير بيئة سوق العمل.// انتهى //12:17ت م0057