الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسدعت الإدارة العامة للمرور، أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية تجاوزت مدة بقائها في المملكة (ستة) أشهر من تاريخ دخولها، لمراجعة إدارات المرور الرئيسة بالمناطق، وذلك خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أشهر من تاريخ هذا الإعلان، لمعالجة أوضاع مركباتهم، مع مراعاة التالي: -1- إحضار المركبة التي تجاوزت مدة بقائها بالمملكة ستة أشهر من تاريخ دخولها، ووثيقة ملكيتها وتعبئة النماذج المطلوبة بكافة إدارات المرور الرئيسة بمناطق المملكة.2 - تقديم براءة ذمة من المطالبات المالية لدى دولة التسجيل.وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على المركبات المخالفة ومالكيها فور انتهاء المهلة المحددة لتصحيح أوضاعها.وحددت الإدارة العامة للمرور، إدارات المرور الرئيسة بمناطق المملكة لمراجعتها وهي:1. إدارة مرور منطقة الرياض:- مرور قسم الروضة2. إدارة مرور المنطقة الشرقية:- حاضرة الدمام- شعبة مرور محافظة حفر الباطن- شعبة مرور محافظة الإحساء- شعبة مرور محافظة الخفجي3. إدارة مرور العاصمة المقدسة:- شعبة الرخص4. إدارة مرور منطقة المدينة المنورة:- شعبة الرخص5. إدارة مرور منطقة القصيم:- شعبة الرخص6. إدارة مرور منطقة عسير:- شعبة الرخص7. إدارة مرور منطقة تبوك:- شعبة الرخص8. إدارة مرور منطقة حائل:- شعبة الرخص9. إدارة مرور منطقة الحدود الشمالية:- شعبة الرخص10. إدارة مرور منطقة جازان:- شعبة الرخص11. إدارة مرور منطقة نجران:- شعبة الرخص12. إدارة مرور منطقة الباحة:- شعبة الرخص13. إدارة مرور منطقة الجوف:- شعبة الرخص14. إدارة مرور محافظة القريات:- شعبة الرخص15. إدارة مرور محافظة الطائف:- شعبة الرخص16. إدارة مرور محافظة جدة:- شعبة الرخص.// انتهى //12:26ت م0058