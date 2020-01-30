برازافيل 5 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسبدأت في العاصمة الكونغولية برازفيل اليوم أعمال القمة الثامنة للجنة عالية المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، بمشاركة رؤساء دول وحكومات أفارقة.وتهدف القمة إلى تنظيم حوار بين الليبيين لإخراج بلدهم من أزمتها وتطبيق وقف إطلاق النار، وتجديد موقف الاتحاد الإفريقي في تفضيل الحوار بين الليبيين لإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة.// انتهى //12:29ت م0059