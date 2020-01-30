الرباط 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم باعمال الاجتماع الأول للجنة العسكرية المختلطة المغربية الموريتانية، الذي انعقد أمس بالرباط ، وخصص لاستعراض التحديات الأمنية المشتركة و التعاون لمواجهتها.وتابعت الصحف ردود الفعل العربية والدولية على صفقة القرن "التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".كما تحدثت عن موجة الغضب التي عمت الشارع الفلسطيني ، غداة إعلان الرئيس دونالد ترمب عن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرة إلى أن الإضراب الشامل عم قطاع غزة، وجري تعطيل المؤسسات الحكومية والمدارس فيما اقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قمع عدة مظاهرات.وواصلت اهتمامها بالأزمة العراقية، في ظل إصرار المتظاهرين على مواصلة حركة الاحتجاجات الى حين تحقيق المطالب المطروحة.وتناقلت الصحف خبر تلميح إيران إلى امكانية الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، في تحرك من شانه زيادة التصعيد بين طهران والغرب.وواصلت الصحف مواكبتها لأخبار فيروس كورونا، الذي سجل حالات إصابة بعدد من الدول خارج الصين، ولفتت إلى أن بكين قد سلمت جينوم الفيروس إلى روسيا للبدء في تطوير لقاح مضاد للفيروس.// انتهى //12:29ت م0060