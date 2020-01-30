سكاكا 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات اليوم لقاءً تعريفياً بمسابقة تحدي القراءة العربي في دورتها الرابعة للمنسقات وطالبات المدارس على المسرح التعليمي.وشجعت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع الطالبات المشاركات بمتابعة القراءة، باعتبارها تنمي العديد من المهارات اللغوية والمعرفية وتمنح القدرة على التعبير بلغة قوية وأكثر فصاحة، وتكسب القدرة على البناء الفكري والتحليلي ، موكدة على منسقات المدارس بضرورة متابعة الطالبات وتحفيزهن على الاشتراك بالمسابقة وتسخير الإمكانيات لتمكينهن من ممارسة القراءة.كما دشنت الشايع مبادرة "رحلة كتاب" داعماً في آليته التنفيذية للطالبات المشاركات في مشروع تحدي القراءة العربي، الذي يتمثل بمنح كتاب لكل مرحلة تعليمية.وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات نورة بنت محمد المسباح أن المبادرة سيكون لجميع مكاتب التعليم التي تهدف إلى نشر ثقافة القراءة والتوسع بمفهوم الثقافات المختلفة بشكل مستدام لتصبح هواية وشغف للطالبات.// انتهى //12:48ت م0064