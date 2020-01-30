المدينة المنورة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسقامت جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة أمس بزيارة صحيه لأطفال جمعية حياة للقوافل الخمسة بالمدينة شملت العيادات المتنقلة ( طب عام - عيون – أسنان - مختبر - صيدلية ) بحضور مدير جمعية الفنون الدكتور يعقوب البشاوري وعدد من الأعضاء .وهدفت الزيارة إلى توعية الأطفال وتثقيفهم بطرق التعامل مع الأمراض وطرق الوقاية منها ، بالإضافة إلى تعريفهم بالخدمات الطبية المقدمة في القوافل الطبية .وفي ختام الزيارة تم تسليم الأطفال بعض الهدايا الرمزية .// انتهى //12:49ت م0066